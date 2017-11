Düsseldorf (ots) - Der Chef der CDU-Mittelstandsvereinigung Carsten Linnemann hat sich für eine "steuerfinanzierte Basisrente" ausgesprochen. "Ich persönlich habe Sympathie für die Einführung einer steuerfinanzierten Basisrente, die etwa auf dem Niveau der Grundsicherung im Alter liegt und bei der sich alle über Steuern beteiligen, also auch Beamte und Politiker", sagte Linnemann der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). Linnemann forderte eine grundlegende Rentenreform. Eine Rentenkommission solle sich nicht nur mit "kurzfristigen Korrekturen" beschäftigen, sondern auch die Frage nach der langfristigen Ausrichtung des Systems stellen, betonte der CDU-Politiker. "Und da darf es keine Denkverbote geben." Linnemann verwies auch darauf, dass die Umsetzung einer Basisrente einige Zeit dauern würde. Aktuell lässt der CDU-Politiker ein Modell rechnen, wie viele Steuermittel für eine solche Basisrente notwendig wären und in welchem Umfang im Gegenzug der Rentenbeitragssatz sinken könnte.



