Köln (ots) - Köln. Innovationsexperte Burton Lee von der renommierten Stanford-Universität fordert ein Umdenken in Deutschland in der Ausbildung von Schülern. "Die Kinder in Deutschland müssen vor allem das Programmieren lernen. Nur so werden sie kreativ", sagte er im Gespräch mit dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe). Viele Lehrer könnten ihnen das aber nicht beibringen. Andere Nationen seien da viel weiter als Deutschland, das Gefahr laufe, an Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren. "Die Isländer oder Japaner fangen sehr früh an, den Kindern das Programmieren beizubringen", Deutschland müsse hier aufholen. Er mache sich Sorgen, sagte Lee, der als Experte für die Entwicklungen in Silicon Valley gilt, dass Deutschland den Anschluss verliere, wenn es um die Entwicklungen auf der Digitalisierung geht.



Tesla habe der deutschen, aber auch US-amerikanischen Autoindustrie vorgemacht, wie es geht. "Leider haben die Deutschen nach wie vor große Probleme in Bezug auf ihre Software-Strategie und der Software-Kultur." In Deutschland und Europa denke man immer noch zu sehr in den herkömmlichen Bahnen. Das aber sei brandgefährlich in Bezug auf die künftige Wettbewerbsfähigkeit.



