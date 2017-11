Düsseldorf (ots) - Für den deutsch-südafrikanischen Schlagersänger Howard Carpendale ist Donald Trump eine Fehlbesetzung als US-Präsident. "Dieser Mann ist nicht mal fähig, Empathie zu zeigen - anscheinend ist er zu gar nichts fähig, was normales menschliches Verhalten angeht", sagte Carpendale, der selbst lange in den USA gelebt hat, im Interview mit der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). "Der Typ ist völlig fehl am Platz", so der Sänger über Trump, der in jeder Hinsicht eine Gefahr sei, "ob für die Wirtschaft oder Weltpolitik". Beim Golf, so der passionierte Golfer Carpendale, lerne man viel über den Charakter eines Menschen. Auch in dieser Disziplin soll Trump keine gute Figur machen: "Von Freunden, die ihn sehr gut kennen, habe ich gehört, dass er auf dem Golfplatz pfuscht - was für mich eine der größten Sünden ist. Und so einer ist Präsident von Amerika: Das geht nicht."



