- Kunden und Partner tauschen sich über Best-Practice-Methoden aus und erhalten Informationen über das neueste Produktangebot von FINEOS

Die FINEOS Corporation, ein marktführender Anbieter von Kernsystemen für die Lebens-, Unfall- und Krankenversicherungsbranche, brachte heute den jährlichen FINEOS Global Summit in San Francisco zum Abschluss. Das Thema des diesjährigen Gipfeltreffens lautete ,The Rise of the Digital Insurer: A Sea Change for Life, Accident and Health' Der Aufstieg der Digitalversicherer: Grundlegende Veränderungen für Lebens-, Unfall- und Krankenversicherung und die Tagung wurde von Vertretern von mehr als 30 Organisationen aus den USA, Kanada, Australien, Neuseeland und Europa besucht. Der Summit ist eine einzigartige, interaktive Veranstaltung für Kunden und Partner von FINEOS, die hier zusammenkommen, um sich über Best-Practice-Methoden auszutauschen und zu hören, wie ihre Kollegen mit innovativen Ansätzen die Geschäftsführung verbessern.

Michael Kelly, CEO von FINEOS, erklärte: "Der diesjährige Summit war ein überragender Erfolg für FINEOS. Es war großartig zu sehen, wie unsere Kunden und Partner ihr Wissen miteinander teilten und Lehren aus echten Praxiserfahrungen zogen. Wir haben uns zudem sehr gefreut, die allgemeine Verfügbarkeit von FINEOS AdminSuite und FINEOS Absence ankündigen zu können."

Vor der offiziellen Eröffnung der Tagung kamen Beratungsgruppen aus Nordamerika und dem Asien-Pazifik-Raum zusammen, um aktuelle Projekte zu erörtern und der Geschäftsleitung von FINEOS Fragen und Rückmeldungen vorzulegen.

Der Summit begann dann am Donnerstagvormittag mit einem Eröffnungsvortrag von Mike Connor, CEO und Mitbegründer, Silicon Valley Insurance Accelerator. Connor nahm unter die Lupe, wie Technologie und InsurTech die Zukunft der Versicherungsbranche prägen werden. Anschließend folgte eine Präsentation von Michael Kelly, CEO von FINEOS, zur Unternehmensstrategie von FINEOS. Ein aktueller Bericht zur Produktstrategie von FINEOS bildete den Abschluss des Vormittagsprogramms.

Im Vordergrund des Nachmittagsprogramms standen Aktualisierungen zu spezifischen FINEOS-Produkten, darunter FINEOS Claims, FINEOS Policy, FINEOS Billing und FINEOS Absence. Außerdem wurde das FINEOS Target Operating Model (TOM) der Zuhörerschaft vorgestellt.

Am Freitagvormittag hielt Rachel Shaw, President von Shaw HR Consulting, den Hauptvortrag mit Fokus auf psychische Gesundheit am Arbeitsplatz und die Auswirkungen auf Produktivität und betriebliche Gesundheit. Dann folgte eine Präsentation eines Großkunden von FINEOS, in der die transformative Zusammenarbeit mit FINEOS zur Konsolidierung der Kernsoftware und digitalen Befähigung des Geschäfts ausführlich dargestellt wurde. Am Nachmittag stand eine moderierte Podiumsdiskussion mit hochrangigen Führungskräften aus der ganzen Welt auf dem Programm. Hier kamen die Hauptherausforderungen, Trends und Chancen zur Sprache, die in der Versicherungsbranche für Lebens-, Unfall- und Krankenversicherung heute auftreten. Den Abschluss des Tages bildete eine Präsentation über die FINEOS Insurance Cloud.

Im Lauf der gesamten Veranstaltung boten sich zahlreiche Gelegenheiten für Networking mit Kollegen und mit dem FINEOS Management. Außer den Präsentationen auf dem Hauptpodium gab es auch Vorführungsstände und informelle Salon-Sessions. Seit seinem Erstauftritt hat das Gipfeltreffen jedes Jahr ein stetiges Wachstum erlebt und sich zu einer beliebten Veranstaltung entwickelt, wo Kunden von FINEOS mit den Mitarbeitern des Unternehmens und anderen gleichgesinnten Versicherungsvertretern zusammentreffen.

FINEOS ist ein weltweit marktführender Anbieter von Kernsystemen mit Kunden in neun Ländern. Das Unternehmen zählt 8 der Top-20 Gruppen für Lebens-, Unfall- und Krankenversicherung in den USA und 4 der Top-5 Lebens-, Unfall- und Krankenversicherer in Australien zu seinen Kunden. FINEOS verfügt über langjährige Erfahrung mit Versicherungsgesellschaften in Nordamerika, Europa und dem Asien-Pazifik-Raum.

Über die FINEOS Corporation

Das Hauptprodukt von FINEOS, die FINEOS AdminSuite, ist eine cloud-basierte Kernproduktsuite für Lebens-, Unfall- und Krankenversicherungsträger. FINEOS AdminSuite bietet Full-Service-Bearbeitung von Policen, Rechnungsstellung und Ansprüchen sowie erstklassige Funktionen für die Verwaltung von Gruppen-, freiwilligen und individuellen Policen auf einer einzigen Plattform. Hinzu kommen Modelle für Selbstverwaltung, vollumfängliche Verwaltung und TPA-Unterstützung. FINEOS stellt einem globalen Markt innovative Kernsysteme bereit und hat Kunden, Mitarbeiter und Niederlassungen in Nordamerika, Europa und dem Asien-Pazifik-Raum. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.FINEOS.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

