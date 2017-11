Dank EZB-Chef Mario Draghi blicken Anleger wieder optimistisch in die Zukunft, der DAX ist aus seiner Lethargie erwacht und dringt in neue Kursdimensionen vor. Die Nullzins-Ära wird zumindest in Europa noch lange nach dem Ende des verlängerten Anleihekaufprogramms anhalten. Dies ist zwar eine schlechte Nachricht für Sparer, führt aber auch dazu, dass die Aktienmärkte wegen ...

