STUTTGART (dpa-AFX) - Ein Modellprojekt für ausländische Fachkräfte auf dem deutschen Arbeitsmarkt ist bisher fast wirkungslos geblieben. Nur acht Ausländer hätten über dieses erste punktebasierte Programm Jobs in Baden-Württemberg bekommen, sagte der zuständige Regionalchef der Bundesagentur für Arbeit, Christian Rauch, in Stuttgart. Unter ihnen sind Erzieher und Zahntechniker aus Asien und Südamerika. 80 Interessenten seien beraten worden. Das im Oktober 2016 gestartete Projekt gilt nur für Baden-Württemberg, es soll eine Vorreiterrolle für den Bund haben und Erkenntnisse für ein mögliches Zuwanderungsgesetz bringen. Das Vorhaben brauche Zeit, so Rauch. Man müsse "ein dickes Brett" bohren./wdw/DP/zb

AXC0005 2017-11-04/08:37