"Finden Sie Ihr ideales Hotel zum besten Preis." Damit wirbt das Hotelpreisportal Trivago. Ob das wirklich stimmt, untersucht jetzt die britische Wettbewerbsbehörde. US-Anleger wittern ihre Chance für eine Sammelklage.

Turbulente Zeiten für das Hotelsuchportal Trivago: Knapp ein Jahr nach dem Börsengang an der Nasdaq in New York sind die Düsseldorfer ins Visier der britischen Wettbewerbshüter geraten. Die Competition and Markets Authority (CMA) prüft, ob Hotelportale Verbraucher möglicherweise in die Irre führen. Betroffen von den Untersuchungen sind neben Trivago unter anderem auch die Buchungsportale Booking.com, Trivago-Mutter Expedia und Hotels.com.

Die Behörde untersucht etwa mögliche versteckte Kosten, das Ranking der Suchergebnisse und vorgebliche Rabatte, die zur Buchung verleiten sollen. 70 Prozent der Briten, die im Netz eine Unterkunft suchen, nutzen laut CMA solche Hotelportale. CMA-Chef Andrea Coscelli fürchtet, dass es die Informationen auf den Portalen Verbrauchern schwerer machen, die besten Deals zu finden. Dies würde gegen das britische Verbraucherschutzgesetz verstoßen.

Laut BBC will Trivago "mit der CMA zusammenarbeiten, um die Vorteile zu erklären, die es Verbrauchern bietet, ...

