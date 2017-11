An den Aktienmärkten herrscht Hochstimmung: In Deutschland und in den USA notieren die Indizes auf Rekordstand, der japanische Leitindex Nikkei immerhin auf 21-Jahres-Hoch. Und angesichts der robusten Weltkonjunktur und der aktienfreundlichen Geldpolitik dürfte dieser Trend noch eine Weile anhalten. Entsprechend furios hat sich das Hebel-Depot des AKTIONÄR in den zurückliegenden Wochen entwickelt. Seit dem 25. Oktober ging es um 20 Prozentpunkte nach oben.

