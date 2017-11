Die Serie "House of Cards" verliert ihren Superstar: Kevin Spacey muss sie verlassen, nachdem sich Belästigungsvorwürfe gegen ihn häufen. Offizielle Anschuldigungen gibt es keine, aber Netflix zieht einen Schlussstrich.

Netflix hat den US-Schauspieler Kevin Spacey nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung aus der Erfolgsserie "House of Cards" geschmissen. Sämtliche Verbindungen zu ihm würden aufgelöst, teilte der Streamingdienst am Freitagabend (Ortszeit) mit. Das Unternehmen werte noch gemeinsam mit der Produktionsfirma aus, ob die Serie ohne ihn fortgesetzt werde. Spacey ist der Hauptdarsteller in "House of Cards", bei der es seit 2013 ...

