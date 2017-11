Liebe Leser,

Wirecard ist in dieser Woche erneut ein Sprung nach oben gelungen. Die Aktie ist an Allerheiligen auf ein neues Rekordhoch bei 86,19 Euro geklettert. Dies ist der Lohn für die jüngst publizierten Zahlen des Unternehmens, die von Analysten sehr positiv aufgenommen wurden. In den letzten beiden Wochen ging es für die im TecDAX vertretene Aktie um mehr als 6 % nach oben.

Unter den fundamental orientierten Analysten gilt Wirecard noch für die große Mehrheit von 80 % als ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...