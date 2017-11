Liebe Leser,

neben BYD konnte sich auch die Geely-Aktie in dieser Woche von ihrer Korrektur leicht erholen. Unterstützend dabei könnten die Ergebnisse des Konkurrenten per drittes Quartal gewesen sein. Zwar hatte BYD erneut einen Rückgang beim Nettoergebnis verzeichnet, doch die Prognosen für das laufende Jahr wurden aufgrund zu erwartender anziehender Nachfrage nach E-Automobilen angehoben. In den nächsten Tagen sollte Geely die Absatzzahlen für den Monat Oktober veröffentlichen. Bereits ... (David Iusow-Klassen)

Den vollständigen Artikel lesen ...