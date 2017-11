Liebe Leser,

Alibaba konnte in den vergangenen Handelssitzungen neue Rekorde erobern. In dieser Woche gelang ein Sprung um mehr als 4 %. An Allerheiligen konnte beim Stand von 160,50 Euro ein neuen Allzeithoch erreicht werden. Damit hat die Aktie aus charttechnischer Sicht einen geradezu idealtypischen Aufwärtstrend bestätigt. Das Papier konnte entlang einer Aufwärtstrendgeraden nach oben klettern, wobei kleinere Abschläge immer wieder aufgefangen wurden. Die Perspektive ist nunmehr hervorragend, ... (Frank Holbaum)

