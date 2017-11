Lieber Leser,

die Aktie der NetCents Technology Inc. stieg alleine am heutigen Freitag um +21%. Kein Wunder, hat das Unternehmen doch zuletzt ein wahres Feuerwerk an neuen Nachrichten gebracht. Erfahren Sie hier, warum diese angebliche Blockchain Aktie trotzdem, oder gerade deshalb, nur eine weitere Luftnummer ist!

Unternehmen wirbt bis zu 5 Mio. CAD ein

So meldete NetCents am Montag, dem 30. Oktober, dass man einen Vertrag hinsichtlich der Inanspruchnahme einer Eigenkapitalfazilität ... (Sascha Huber)

