Kaffeetrinken in Italien folgt einem fast schon religiösen Ritual. Doch auch im Ursprungsland der Espresso-Kultur sind immer mehr Menschen mit Coffee to go in der Hand unterwegs. Manch einer hält das für frevelhaft.

Tassen klappern, die Espressomaschine zischt. Den Bon für den "Caffè" legen Männer im Anzug mit Aktentasche genauso wie eine Frau mit löchrigen Jeans auf den Tresen des Cafés Sant'Eustachio im Zentrum von Rom. Seit fast hundert Jahren stehen Einheimische und Touristen mit einem Espresso vor sich an der Bar. Neu ist hingegen, dass der junge Barista aus dem Stimmengewirr inzwischen häufiger die Wörter "da asporto", zum Mitnehmen, hört.

"Seit rund einem Jahr bieten wir Coffee to go an", sagt Federica Ricci. Sie koordiniert in dem Café nahe dem Pantheon den Verkauf. Auch die Italiener finden immer weniger Zeit, für einen Kaffee an der Bar Platz zu nehmen, erzählt sie. Deswegen werde der Trend zum Mitnehm-Kaffee weiter zunehmen.

Ähnliches berichten sie auch im Traditionscafé La Casa del Caffè Tazza d'Oro auf der anderen Seite des Pantheons. Seit der Gründung gehen hier Espressi to go über den mit Holz vertäfelten Tresen. Doch für die Mitarbeiterin Laura Birrozzi passt der Kaffee im Einwegbecher nicht so recht zur italienischen Kaffeekultur: "Ein Coffee ...

