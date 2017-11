Im niederbayerischen Landkreis Landshut sind am Samstag zwei Menschen bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Ein mit zwei Personen besetzter Pkw war gegen 10:10 Uhr aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, gegen einen Baum geprallt und auf dem Dach zum Liegen gekommen, teilte die Polizei mit.

Der Mann und die Frau in dem Wagen verstarben noch an der Unfallstelle. Weitere Fahrzeuge waren an dem Unfall nicht beteiligt.