Liebe Leser,

E.ON marschiert weiter nach oben. Die Aktie hat Potenzial auf Kurssteigerungen um etwa 50 %, lautet die derzeitige Einschätzung von charttechnischen Analysten. Das Papier hat mit 10 Euro eine wichtige Hürde überwunden und auch verteidigt. Inzwischen konnte sogar ein komfortabler Abstand hergestellt werden. In dieser Woche gelang ein weiterer Kurssprung um rund 3 %, was zugleich ein neues 2-Jahres-Hoch bedeutet. Damit hat sich die Aktie weiter an das 4-Jahres-Top bei 15,41 ... (Frank Holbaum)

