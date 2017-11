Saad Hariri ist vom Amt des Ministerpräsidenten des Libanons zurückgetreten. In einer TV-Ansprache hatte er zuvor die Schiitenmiliz Hisbollah und dem Iran vorgeworfen, in der Region für Unruhen zu sorgen.

Der libanesische Ministerpräsident Saad Hariri ist zurückgetreten. In einer TV-Ansprache warf Hariri am Samstag der Schiitenmiliz Hisbollah sowie deren Schutzmacht Iran vor, Unruhen in der Region zu schüren. "Die Hisbollah ist der Arm des Irans, nicht nur im Libanon, sondern auch in anderen arabischen Ländern", sagte Hariri.

Der 47-Jährige war seit Ende vergangenen Jahres Regierungschef einer breiten Koalition in dem ...

