Zürich (ots) - Die Versammlung der Delegierten des

Migros-Genossenschafts-Bundes (MGB) vom 4. November 2017 stand im

Zeichen des Themas Frauen in Führungspositionen. Bundesrätin

Simonetta Sommaruga legte in einem Podiumsgespräch dar, welche

Voraussetzungen gegeben sein müssen, um den Frauenanteil im

Top-Management zu erhöhen.



Mit über 30 Prozent liegt der Kaderfrauen-Anteil in der Migros

deutlich über dem Durchschnitt der 100 grössten Schweizer

Arbeitgeber. Die Frage, wie sich die Vertretung der Frauen im

Management von Schweizer Unternehmen erhöhen lässt, stand im Zentrum

der 183. Versammlung der Delegierten des

Migros-Genossenschafts-Bundes (MGB).



Prominente Diskussionspartnerin war Bundesrätin Simonetta

Sommaruga. Die Justizministerin betonte, wie wichtig es ist, dass in

der Politik ebenso wie in den Führungsetagen der Schweizer

Unternehmen die Geschlechter angemessen vertreten sind. Gleichzeitig

legte sie dar, wie der Bund den Frauenanteil im Topmanagement anheben

möchte.



Fabrice Zumbrunnen, Leiter des Departementes HR, Kulturelles und

Soziales, Freizeit und designierter Präsident der Generaldirektion

des MGB, zeigte seinerseits auf, mit welchen ganz konkreten

Massnahmen in der Migros-Gruppe Frauen in Kaderpositionen gefördert

werden.



Ursula Nold, Präsidentin der Delegiertenversammlung MGB: "Es freut

mich ausserordentlich, dass Bundesrätin Sommaruga zu uns gekommen

ist, um über dieses wichtige Thema zu sprechen. Gleichzeitig bin ich

überzeugt, dass die Migros alle Voraussetzungen erfüllt, um auch in

diesem Bereich eine Pionierrolle zu übernehmen."



Originaltext: Migros-Genossenschafts-Bund

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100000968

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100000968.rss2

ISIN: CH0002099585



Kontakt:

Luzi Weber, Mediensprecher MGB, Tel. 058 570 38 21, luzi.weber@mgb.ch

www.migros.ch/medien