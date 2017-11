Der Dax ist auf Rekordjagd. Aber wie lange noch? Dass der deutsche Leitindex noch mal 300 Punkte in einer Woche zulegt, ist eher unwahrscheinlich. Und obwohl es Störfeuer geben könnte, sind Experten optimistisch.

Von Allzeithoch zu Allzeithoch - der Dax knackt eine Rekordmarke nach der anderen. Am Freitag fiel die Marke von 13.500 Punkten. Seit der Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) Ende Oktober gibt es für das wichtigste deutsche Börsenbarometer kein Halten mehr. Viele Anleger fragen sich nun: Ist das schon die Jahresendrally? Und wie lange dauert die Rally noch?

Experten sind optimistisch. "Allerdings wachsen auch an den Aktienmärkten die Bäume nicht in den Himmel", gibt Robert Halver, Leiter Kapitalmarktstrategie bei der Baader Bank, zu bedenken. Immerhin hat der Dax in der abgelaufenen Woche fast 300 Punkte zugelegt - eine mehr als stolze Leistung.

Phasen der Konsolidierung, die für wieder zunehmende Schwankungen sorgen können, müsse man einkalkulieren. "Ein Crash jedoch ist nicht absehbar", sagt Halver. "Mit Blick auf immer noch unterinvestierte Vermögensverwalter und die anlagetechnische Großwetterlage sind bis Jahresende weitere Kursgewinne zu erwarten."

Ein weiteres Indiz dafür, dass das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht ist: Es gab bisher keine Gewinnmitnahmen, die man auf solch einem hohen Niveau erwartet hätte. Vermutlich ist die Investitionsquote der institutionellen Anleger zu niedrig. Finanzmarktexperte Joachim Goldberg von der Beratungsfirma Goldberg & Goldberg formulierte die Lage im Laufe der Woche treffend: "Es tanzen noch längst nicht alle auf dem Vulkan. Börsianer müssten derzeit den Eindruck haben, sie befänden sich in der besten aller möglichen Welten."

Bleibt das auch in den kommenden Tagen so? Nach dieser nachrichtenreichen Woche mit drei Notenbanksitzungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...