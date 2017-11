Die Grünen steigen laut einer Emnid-Umfrage in der Wählergunst auf ihren Jahres-Höchstwert. Im aktuellen Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut wöchentlich für die "Bild am Sonntag" erhebt, kommen die Grünen erstmals im Jahr 2017 auf elf Prozent - ein Prozent mehr als in der vergangenen Woche.

Auch die Linke kann gegenüber der Vorwoche einen Zähler zulegen und kommt auf zehn Prozent. Die Union liegt erneut bei 31 Prozent, die AfD wieder bei zwölf Prozent. Einen Punkt verliert die SPD, sie erreicht jetzt 21 Prozent. Auch die FDP gibt einen Zähler auf zehn Prozent nach.

Auf die sonstigen Parteien entfallen erneut fünf Prozent. Für den Sonntagstrend hat Emnid zwischen dem 26. und 30. Oktober 1.476 Personen befragt.