der DAX schloss zum Ende der 44. Kalenderwoche bei 13479 Punkten. Nach einem Stand am Freitag vor einer Woche bei 13218 Punkten schloss der deutsche Leitindex in der letzten Woche vom 30. Oktober bis 3. November um 216 Zähler oder 2,0 Prozent höher. Nach der EZB stand in der letzten Woche die Federal Reserve im Fokus. Nicht so sehr wegen ihres Zinsentscheids, der in dieser Art erwartet worden war. Denn die US-Notenbank beließ die Zinsen unverändert, kündigte aber einen weiteren Schritt bis Ende dieses Jahres an. Eine Erhöhung im Dezember wurde zuletzt bereits eingepreist.

Vielmehr sorgte die Ernennung von Jerome Powell als Nachfolger Janet Yellens für Erleichterung am Markt. Der von US-Präsident Donald Trump ernannte Republikaner vertritt einen ähnlich taubenhaften geldpolitischen Ansatz wie seine noch amtierende Vorgängerin, die von Trumps Vorgänger Barack Obama ins Amt gehievt worden war. Im Februar findet der Wechsel an der Spitze der Federal Reserve statt. Anleger hoffen nun darauf, dass Powell, der kein Ökonom, sondern Jurist ist, bei weiteren Zinserhöhungen ähnlich behutsam vorgehen könnte, wie Yellen das zuletzt getan hatte.

Der DAX konnte am Freitag erstmals in seiner Geschichte die Marke von 13500 Punkten übertreffen. Anschließend kam der DAX wieder etwas auf 13460 Punkte zurück. In der nächsten Woche könnte der DAX aber noch einmal nach oben ziehen. Ein Zielbereich sei dann zunächst bei 13550 bis 13580 Punkten zu sehen. Aber dort müsse dann erneut auf Umkehrsignale geachtet werden. Laut Elliott-Wellen-Analyse befinde sich der DAX in der finalen Aufwärtswelle vor einer Korrektur, meint Börse Daily INSIGHT, der Newsletter zur täglichen DAX-Analyse mit zwei aktuellen Ausgaben pro Handelstag.

