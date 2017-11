Liebe Leser,

am Freitag in dieser Woche ging der Verkauf des iPhone X Modells in Ländern wie Australien, China, Japan und Singapur los und die Umstände vor den Stores haben gezeigt, dass der Andrang nach den Modellen tatsächlich größer auszufallen scheint als für die 8er Modelle. Die nächsten Wochen werden daher durchaus spannend. Am Donnerstagabend hat Apple die Quartalszahlen für das vierte Geschäftsquartal veröffentlicht und die Analysteneinschätzungen bei Weitem übertreffen können. ... (David Iusow-Klassen)

Den vollständigen Artikel lesen ...