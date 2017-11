Die Aktie die Infineon Technologies AG befindet sich bereits über viele Monate hinweg in einem starken Aufwärtstrend. Zuletzt in der vergangenen Handelswoche konnte mit diesem Aufwärtstrend ein neues Hoch bei etwa 24.75 Euro erzielt werden. Für einen Einstieg in einen solchen Trend, ist es jedoch stets ratsam auf einen temporären Rücksetzer zu warten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...