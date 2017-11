Bereits seit vielen Monaten befindet sich die Aktie der Apple Inc. in einem starken Aufwärtstrend. Kleinere und größere Korrekturen in Short-Richtung dienten dabei immer wieder als lukrative Einstiegsmöglichkeiten in diese starke Aktie. Auch die vergangene Handelswoche war wieder sehr bullish. Zuletzt am Freitag eröffnete die Aktie mit einem Gap von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...