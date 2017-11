05.11.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Raiffeisen Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Der Rally an den internationalen Aktienmärkten ist auch in der vergangenen Woche der Optimismus nicht ausgegangen. Bei der Zinssitzung vom Mittwoch beließ die US-Notenbank den Leitzins erwartungsgemäß unverändert, wobei das Augenmerk der Investoren ohnehin auf die Aussagen der begleitenden Stellung- nahme gerichtet war. Darin äußerten sich die Währungshüter etwas optimistischer (konjunkturelle Lage, Entwicklung am Arbeitsmarkt etc.), weswegen wir von einer Leitzinsanhebung im...

