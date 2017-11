Österreich gilt als Skination. Doch der Breitensportspaß hat seinen Preis. In 28 Skigebieten kostet die Tageskarte in der heurigen Wintersaison mehr als 50 Euro, geht aus einem Preisvergleich des Portals skiresort.de hervor, über den der "Kurier" (Sonntagsausgabe) berichtet. Spitzenreiter ist Kitzbühel/Kirchberg in Tirol, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...