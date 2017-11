Klimaschutz kann nur mit höheren Anstrengungen erfolgreich sein. Vor der Weltklimakonferenz fordern Braunkohlegegner einen sofortigen Kohleausstieg. Und trotz der Haltung der US-Regierung gibt es Hoffnung.

Vor dem Start der Weltklimakonferenz am Montag in Bonn machen Klimaschützer mit großen Aktionen Druck für einen schnellen Kohleausstieg. Braunkohlegegner planen am rheinischen Tagebau Hambach am Sonntag (8.00 Uhr) zwei Demonstrationen. Das Aktionsbündnis Ende Gelände hat daneben auch Blockaden mit mehr als 1000 Aktivisten angekündigt.

Die Verstromung von Braunkohle gilt als mit Abstand klimaschädlichste Form der Stromgewinnung und als mitverantwortlich für ein mögliches Verfehlen der deutschen Klimaziele. Im Rheinischen Revier arbeiten an die 10 000 Menschen im Tagebau und in Kraftwerken. Der Betreiber RWE hat rechtsgültige Abbaugenehmigungen bis 2045.

Bereits am Samstag hatten in Bonn die ersten Demonstrationen mit rund 10 000 Klimaschützern begonnen. Die scheidende Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) sagte bei ihrer Anreise nach Bonn: "Ein Kohleausstieg muss schrittweise geschehen, muss die Menschen mitnehmen und darf keine Strukturbrüche verursachen." Strukturwandel müsse gestaltet werden, auch mit Bundesmitteln.

Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) sieht dabei für Deutschland eine besondere Verantwortung. "Nur wenn wir unter Beweis stellen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...