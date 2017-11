Grexit war gestern. Jetzt konzentriert sich Griechenland auf den Ausstieg aus dem Ende August 2018 endenden Rettungsprogramm. Die Griechen bleiben allerdings noch lange unter Aufsicht der Gläubiger.

Selten dürfte der griechische Finanzminister Euklid Tsakalotos so entspannt zu einer Sitzung der Euro-Gruppe nach Brüssel gereist sein wie an diesem Montag. Nicht etwa, weil der strenge Wolfgang Schäuble nicht mehr mit am Tisch sitzt. Und selbst wenn: Sogar der strikte Schäuble hätte jetzt wohl wenig Grund zur Kritik. Die Griechenlandrettung scheint endlich auf einem guten Weg. Reisten die Vertreter der vier Gläubigerinstitutionen - des Euro-Stabilitätsfonds ESM, der Europäischen Zentralbank, der EU-Kommission und des Internationalen Währungsfonds - früher oft verdrossen oder sogar im Streit aus Athen ab, beendeten die Inspekteure vor einer Woche ihren jüngsten Besuch an der Akropolis klaglos.

Nachdem sich der Abschluss der zweiten Prüfrunde des Anpassungsprogramms um mehr als ein Jahr verzögerte, läuft die Umsetzung der Spar- und Reformvorgaben jetzt deutlich zügiger. "Das Verhandlungsklima ist konstruktiv, und auch in der Sache sehen wir greifbare Fortschritte", berichtet der Vertreter einer Gläubigerinstitution. Die griechische Regierung habe "offensichtlich die Dringlichkeit erkannt", ergänzt ein anderer Verhandlungsteilnehmer.

Bei der Konsolidierung der Staatsfinanzen liegt Athen sogar vor dem Plan. Statt eines Überschusses in der Primärbilanz des Haushalts (die den Schuldendienst ausklammert) von 1,75 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) wird Finanzminister Tsakalotos in diesem Jahr voraussichtlich ein Plus von 2,8 Prozent erwirtschaften. Einen Teil des zusätzlichen Überschusses von rund 1,1 Milliarden Euro will die Regierung als "soziale Dividende" zu Weihnachten an Bedürftige verteilen - mit Billigung der Kreditgeber. Die Gläubigervertreter haben auch den Haushaltsplan für das kommende Jahr abgenickt, der jetzt im Athener Parlament beraten wird. Das gesetzte Ziel eines Primärüberschusses von 3,5 Prozent des BIP im ...

