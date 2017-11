Vor Beginn der Weltklimakonferenz in Bonn zeigt sich: Deutsche Unternehmen und FDP sind gerade nicht immer auf einer Wellenlänge. Gerade die Wirtschaft will Planungssicherheit und sieht den Klimaschutz als Chance.

Vor dem Start der UN-Klimakonferenz in Bonn haben sich Vertreter mehrerer deutscher Schlüsselbranchen für verbindliche wie ehrgeizige Regeln zum Schutz der Erdatmosphäre ausgesprochen. Am Wochenende fuhr Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) gemeinsam mit Wirtschaftsleuten und Umweltschützern in einem Zug von Berlin ins Rheinland, wo am Montag die knapp zweiwöchige Mammutveranstaltung losgeht.

Dort wollen die Abgesandten aus knapp 200 Ländern vereinbaren, wie das Weltklimaabkommen von Paris aus dem Jahr 2015 konkret umgesetzt wird. Die Regierungen haben sich dem Ziel verpflichtet, die Erderwärmung höchstens zwei Grad über die Temperatur steigen zu lassen, die vor der Industrialisierung herrschte. Damit es nicht bei Ankündigungen oder nur kosmetischen Schritten beim Umbau der Energieversorgung, der Industrie oder im Verkehr bleibt, soll nun ein "Regelbuch" her, welche Schritte tatsächlich gegen den Ausstoß von Kohlendioxid und anderen klimaschädlichen Gasen helfen und als Beitrag eines Landes anerkannt werden.

Die Vertreter deutscher Unternehmen machten am Wochenende deutlich, dass sie nicht nur gewillt sind, strikte Regeln beim Klimaschutz einzuhalten, sondern vielmehr wirtschaftliche Chancen in dieser Art von Umweltschutz sehen. Damit positionieren sie sich indirekt auch zur laufenden Sondierung zwischen Union FDP und Grünen in Berlin, die eine Bundesregierung bilden könnten. Dabei stellten FDP-Unterhändler wiederholt einen bereits erstellten ...

