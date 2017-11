In Saudi-Arabien wurden bei Korruptionsermittlungen elf Prinzen, vier Minister und mehrere Ex-Minister verhaftet. Darunter ist auch einer der berühmtesten Geschäftsmänner des Landes. Profiteur ist Kronprinz Mohammed.

Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed baut seine Macht aus und lässt einem Insider zufolge zahlreiche Prinzen und Spitzenpolitiker im Rahmen von Anti-Korruptionsermittlungen festnehmen. Darunter ist mit Prinz Alwalid bin Talal auch einer der wichtigsten Geschäftsmänner des Landes, wie zwei hochrangige Regierungsvertreter am Sonntag sagten, die nicht genannt werden wollten. König Salman hatte zuvor per Dekret dem Kronprinzen die Leitung des neu geschaffenen Anti-Korruptionsausschusses übertragen und damit dessen Kontrolle über den Sicherheitsapparat des Landes gefestigt. An der Börse wurden die Entwicklungen kritisch beurteilt: Die Kurse gaben nach, die Papiere von Alwalids Kingdom-Holding verloren knapp zehn Prozent.

Die neue Anti-Korruptionsbehörde ist mit weitreichenden Befugnissen ausgestattet. Sie kann Ermittlungen einleiten, Haftbefehle erlassen sowie Reiseeinschränkungen und das Einfrieren von Vermögenswerten anordnen. Insgesamt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...