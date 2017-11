Die Blockchain-Luftnummer NetCents Technology (WKN: A2AFTK) ist wieder mal ein hervorragendes Beispiel für substanzlos gehypte Aktien, deren wahrer Wert nur bei einem winzigen Bruchteil von dem liegt, was uns der Börsenpreis suggerieren will.

Die NetCents-Aktie stieg in diesem Jahr um über +700% und erreichte in der Spitze fast die Marke von einem Euro. Der Wert profitierte dabei von der Annahme, eine Invsestmentalternative im Bereich Bitcoin/Blockchain zu sein. Doch der neuerliche Hype um Kryptowährungen dürfte das Geschäft von NetCents nur unwesentlich und vor allem nicht nachhaltig positiv beeinflussen. In den NetCents-Finanzforen tummelt sich derweil die Crème de la Crème der Dummzocker und redet sich den Wert schön.

SD wird wie immer Recht behalten

Nicht nur mit unseren Trading- und Investmenttipps lagen wir in der Vergangenheit zumeist goldrichtig. Auch unsere Warnungen vor viel zu teuren und akut absturzgefährdeten Aktien trafen so gut wie immer ins Schwarze. So zuletzt beisielsweise bei Auden (WKN: A16144) oder StartMonday Technology (WKN: A2DF4H), wo es im laufenden Jahr jeweils zu einem Kursrutsch von -90% kam. Wir prophezeien auch NetCents einen baldigen Absturz in die Bedeutungslosigkeit.

Desaströse Zahlen

In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres ...

