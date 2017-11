Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Ran an die Pfeile! ProSieben lädt zur "Promi-Darts-WM 2018" und bittet die internationale Weltklasse-Darts-Elite und prominente Hobby-Spieler an die Scheibe - am 6. Januar 2018 live aus Düsseldorf. Mit dabei sind zahlreiche Profis aus der aktuellen Top Ten der PDC-Weltrangliste, u.a. der 16-fache Weltmeister Phil "The Power" Taylor, der auf ProSieben seine letzte WM spielt: Bei der "Promi-Darts-WM" unterstützt jeweils ein Profi einen Celebrity-Pfeilwerfer. Bei den Promis am Start ist Ex-Nationaltorwart und Titelverteidiger Tim Wiese, der die "Promi-Darts-WM 2017" an der Seite von Michael van Gerwen für sich entschied.



Gespielt wird im klassischen "501"-Modus: Jedes Team startet mit 501 Punkten und muss so schnell wie möglich auf Null kommen. Welches Zweier-Team beweist eine ruhige Hand und trifft voll ins Rote? ProSieben zeigt "Die Promi-Darts-WM 2018" live aus dem Düsseldorfer "Castello". Joko Winterscheidt moderiert. Am Kommentatoren-Mikro sitzt Elmar Paulke. Karten für die Veranstaltung sind ab sofort auf http://tickets.endemolshine.de/shows/ erhältlich. Produziert wird die Show von Endemol Shine Germany.



"Die Promi-Darts-WM 2018" am 6. Januar 2018 um 20:15 Uhr live auf ProSieben



Bei Fragen:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Michael Benn Tel. +49 [89] 9507-1188 Michael.Benn@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion Susi Lindlbauer Tel. +49 [30] 3198-80822 Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.com



OTS: ProSieben newsroom: http://www.presseportal.de/nr/25171 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_25171.rss2