Rüsselsheim (awp/sda/reu) - Opel hat in seiner wechselvollen Geschichte mehrfach Erfahrung mit schmerzhaften Sanierungen gemacht. Der nächste Einschnitt steht am Donnerstag bevor, wenn der neue Opel-Chef Michael Lohscheller im Beisein von PSA-Boss Carlos Tavares den mit Spannung erwarteten "Zukunftsplan" verkünden will. Lohscheller ...

Den vollständigen Artikel lesen ...