Die Versuchung ist gross, die Arroganz der SRG mit einem Ja zur NoBillag-Initiative abzustrafen. Wer, wie die SRG, nicht bereit ist, über einen Plan B auch nur nachzudenken, zu blasiert und zu träge für einen echten Kampf und Anpassungen ist, verdient in einem darwinistisch geprägten Wirtschaftsumfeld eigentlich nichts anderes als das Aussterben.

Ausser, und jetzt kommen die privaten Gegenspieler zu ihrem Auftritt, die Alternative ist so jämmerlich und schädlich für das kulturelle und politische Gepräge eines Landes, dass man der süssen schnellen Versuchung widerstehen und danach mit harten Schnitten die korrumpierende und ausufernde Krake SRG zurückzstutzen muss.

Die berechtigten Anliegen von NoBillag

Das Problem, das viele Schweizerinnen und Schweizer mit der SRG und den Zwangsgebühren haben ist das einer Wahrnehmung und Gewichtung: Sie gewichten die SRG nicht gleich bedeutend wie Bildung, Strassen oder die Gesundheit, die ebenfalls über Zwangsabgaben finanziert werden und sie nehmen die Qualität des Angebotes als für den hohen Preis ungenügend wahr. Als mündige Konsumenten wollen sie selbst wählen können, was sie schauen und hören und wofür sie bezahlen. So weit so verständlich.

Im Eigenverständnis der SRG kann nur sie den gesellschaftlich wichtigen Auftrag zum Zusammenhalt zwischen den verschiedenen Landesteilen, zum Austausch zwischen den Sprachregionen und zum gegenseitigen Verständnis der verschiedenen Kulturen erfüllen. Da sie die einzige Institution ist, die sich über Zwangsgebühren, respektive Steuern, finanzieren lassen kann, stimmt das im heutigen Modell auch. Die privaten Anbieter müssten sich vorwiegend über Werbung oder politisch motivierte Interessengruppen finanzieren (müssten, weil sie es heute mit wenigen Ausnahmen nicht schaffen).

Wenn ich Kessler so sehe mutieren meine Steuern für Bildung zu Zwangsabgaben; wo kann ich die zurückfordern? srfarena

- Jacqueline Badran (@JayBadran) November 3, 2017

Das heisst aber eben nicht, dass alles, was die SRG produziert, den staatspolitisch hehren Zielen ihres Kernauftrages dient. Die SRG hat sich im Verlauf der Zeit immer mehr Bereiche angeeignet, die schon durch private Medien abgedeckt werden: Spielshows, Musiksender mit vorwiegend internationalem Pop-Angebot, eingekaufte Serien, Börsensendungen etc. Hier wird sie zur steuerfinanzierten Konkurrentin von privaten Unternehmen und buhlt gleichzeitig auch noch um die Werbegelder. Akzentuiert wird das durch das immer weiter wachsende Online-Angebot, für das die SRG ebenfalls vermehrt Werbegelder generieren möchte.

Kompromisslos mit suizidaler Arroganz

Das Verhalten der SRG-Granden und ihrer politischen Unterstützer lässt sich an Arroganz schwer überbieten: Entweder wir bekommen weiterhin ohne Abstriche Alles, oder es ...

