Indonesien hat 17.000 Inseln, aber im Tourismusgeschäft des Landes zählt nur eine einzige: Bali. Vulkan Agung bremst das Erfolgsmodell auf der Paradiesinsel nun aus - und stellt Indonesien vor eine unangenehme Erkenntnis.

Weil der Vulkan bedrohlich brodelt, ist die Arbeit von Komang Carma deutlich ruhiger als sonst. Der junge Mann sitzt auf der indonesischen Ferieninsel Bali am Eingang einer berühmten hinduistischen Tempelanlage. Sein Job ist es, die freiwilligen Spenden der Besucher in einem Buch zu notieren. Noch vor anderthalb Monaten füllte er jeden Tag gut ein Dutzend eng beschriebene Seiten. Inzwischen wird bis zum späten Nachmittag nicht einmal eine einzige voll. "Früher kamen ganze Busladungen", sagt er. Doch seit in den Nachrichten davon die Rede ist, dass der benachbarte Vulkan Agung jederzeit ausbrechen könnte, würden sich nur noch vereinzelt Touristen zu seinem Tempel im Nordosten der Insel trauen. "Es ist hier sicher", sagt er. "Die Menschen haben aber trotzdem Angst."

Die kleinen Läden rund um die Touristenattraktion, die normalerweise Snacks und Getränke an die Urlauber verkaufen, sind wie ausgestorben. Aber nicht nur hier, wenige Kilometer neben dem Vulkan, laufen die Geschäfte schlecht. Auch im Süden, dem viel weiter entfernten touristischen Zentrum Balis, sind aus Furcht vor dem Vulkan die Besucherzahlen eingebrochen. Dass die Warnstufe nun vor wenigen Tagen von 4 auf 3 reduziert wurde, dürfte zwar etwas Erleichterung bringen. Ein Ausbruch ist jedoch ...

