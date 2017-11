Der Befreiungsschlag der Vorwoche fand eine Fortsetzung. Nach dem Absetzen von der 13.000er-Marke gewann der DAX weiter an Boden und erreichte in dieser Woche sogar die 13.500er-Marke. Die positive Bilanz wurde so vom Wetteralgorithmus vorhergesehen und zog sich durch die ganze Woche. Auch in den Kursen der Wall Stree fand sich diese Situation wieder. Dabei bremste die FED-Sitzung der amerikanischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...