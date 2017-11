Liebe Leser,

die Deutsche Telekom legt in der nächsten Woche die Ergebnisse per drittes Quartal vor. Die Tochter T-Mobile US hatte bereits Rekord-Ergebnisse auf Quartalsbasis und im Vergleich zum Vorjahr veröffentlicht. Der Umsatz im Service-Segment stieg um 7 % auf 7,6 Mrd. US-Dollar, beim operativen Cash-Flow erzielte man gar einen Anstieg von 36 % auf 2,4 Mrd. US-Dollar. Das bereinigte EBITDA lag bei 2,8 Mrd. US-Dollar und damit 5 % höher als im Vorjahr. Gegenüber dem Vorquartal fielen ... (David Iusow-Klassen)

