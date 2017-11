Softbank legt am Montag seine Bücher für das zweite Quartal des seit April laufenden Bilanzjahres offen. Nach der gescheiterten Fusion der Tochter Sprint mit T-Mobile verharren die Märkte noch in Lauerstellung.

Softbank-Chef Masayoshi Son steht am Montag unter Rechtfertigungsdruck. Auf Softbanks Quartalsbilanzpressekonferenz wird er den Aktionären erklären müssen, wie es mit seinem US-Mobilfuk-Netzbetreiber Sprint weitergehen soll. Denn am am Sonnabend haben Softbank und die US-Tochter der deutschen Telekom T-Mobile offiziell eine Fusion abgesagt, die die Aktionäre bereits in Erwartung großer Synergien fest eingepreist hatten.

Der Druck auf Son ist groß: Nachdem Medien im September von einer Annäherung beider Seiten berichtet hatten, war Softbanks Aktienkurs um fast ein Viertel auf 10550 Yen gestiegen. Daher sackte der Aktienkurs auch prompt um fünf Prozent ab, als vorige japanische Medien berichteten, dass Softbank den sichergeglaubten Deal platzen lassen werde. Denn die Märkte befürchten, dass Softbank nun neues Geld in den hochverschuldeten viertgrößten US-Mobilnetzbetreiber stecken muss, damit dieser bestehen kann.

Zudem hatten Analysten Softbank und der Telekom Managementversagen vorgeworfen, weil sie den Deal kurz vor Abschluss platzen ließen. So hatten nach Informationen der japanischen Wirtschaftszeitung Nikkei mehrere Vorstände Softbanks Ende Oktober den Deal abgelehnt. Denn offenbar konnten sich beide Parteien letztlich nicht einigen, wieviel Einfluss die Unternehmen jeweils haben sollen.

In einer gemeinsamen Pressemitteilung hatten die beiden Telekommunikationsanbieter bekanntgegeben, die Fusionsgespräche würden nicht fortgeführt. Die Aussicht die beiden Unternehmen zusammenzuführen sei aus vielen Gründen verführerisch gewesen, erklärte T-Mobile- US-Chef John Legere in der Mitteilung. Experten hatten die Synergieeffekte bei einer Fusion bis zu 45 Milliarden Dollar geschätzt.

"Telekommunikationsnetzwerke werden die grundlegende Infrastruktur für Informationsrevolution bilden, mit den USA als den weltgrößten Markt", hatte der risikobereiter Vordenker Son zuletzt immer wieder betont. Sein Ziel ist bekannt: Er will das weltweit führende Unternehmen ...

