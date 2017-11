Was haben Japan und Deutschland gemeinsam? Beide Länder führen die Statistik der Länder mit dem höchsten Durchschnittsalter der Bevölkerung im Jahr 2015 an. Das Durchschnittsalter in Japan liegt bei 46,5 während es in Deutschland bei 46,2 Jahren liegt. Doch für Japan ist das Problem ernster als in allen anderen Ländern dieser Welt. "Auf der einen Seite herrscht in Japan eine der niedrigsten Geburtenraten der Welt vor und trifft auf der anderen Seite zugleich auf eine der höchsten Lebenserwartungen. Nach einer Studie aus dem Jahr 2015 können ein heute in Japan geborenes Mädchen von einer Lebenserwartung von 86 Jahren und ein Junge von 80 Jahren ausgehen. Ältere Menschen machen in Japan bereits 27 Prozent der Bevölkerung Japans aus, während der Anteil dieser Bevölkerungsgruppe in den USA bei gerade einmal 15 Prozent liegt. Seit Ende 2014 werden in Japan mehr Erwachsenenwindeln als Windeln für Babys verkauft - Tendenz steigend. Wirtschaftswissenschafter nehmen an, dass die Quote bis zum Jahr 2050 auf 40 Prozent ansteigen könnte. Damit müssten zukünftig die Sozialabgaben steigen, die von der immer kleiner werdenden jungen Arbeitergeneration abgeführt werden", sagt Asienexperte Andreas Lipkow.

