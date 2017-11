Es ist ein denkwürdiges Wochenende in der CSU: Während Horst Seehofer in Berlin per Zeitungsinterview kräftig schimpft, fordert der Parteinachwuchs einen "personellen Neuanfang". Ein anderer nutzt den Moment voll aus.

Für den Bruch des CSU-Nachwuchses mit dem eigenen Parteichef und Ministerpräsidenten reichen ein handgeschriebener Zettel und zwei klare Sätze. "Für einen Erfolg bei der Landtagswahl im kommenden Jahr braucht es einen glaubwürdigen personellen Neuanfang", steht dort. Und: Horst Seehofer solle "den Weg bahnen für einen geordneten Übergang an der Spitze der Staatsregierung".

Es ist 10.00 Uhr am Samstag, als der Antrag auf der Landesversammlung der Jungen Union in Erlangen aufgerufen wird. Keine Debatte, es wird sofort abgestimmt. Die Mehrheit ist mehr als eindeutig. Die erste große Parteiorganisation stellt sich damit öffentlich gegen Seehofer, und dann auch noch die für Wahlkämpfe so wichtige Junge Union.

Doch das ist längst nicht der einzige bemerkenswerte Moment an diesem denkwürdigen Wochenende - wenn auch der entscheidende. Auftritt Markus Söder einige Stunden später, kurz nach 21.00 Uhr. Die Delegierten empfangen den aussichtsreichsten Nachfolgekandidaten mit großem Jubel. Und der nutzt den Moment zu einer Ansage, die an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig lässt. Während Seehofer später via Zeitungsinterview ein "ununterbrochenes Trommelfeuer" gegen sich beklagt, lobt Söder ganz offen den Parteinachwuchs. "Ich habe großen Respekt davor, was ihr für Verantwortung zeigt, welchen Mut ihr habt, was ihr euch traut." ...

