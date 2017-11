Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Deutschlands größte Beauty Convention GLOW by dm, ließ an diesem Wochenende in Berlin über 12.000 Besucher strahlen. Auf 23.000 qm Fläche bot die ausverkaufte STATION am Gleisdreieck allen Gästen ein Spektakel der Superlative. Die GLOW ruft und alle kommen: Mehr als 200 der angesagtesten nationalen und internationalen Beauty- und Online-Stars begeisterten am Samstag und Sonntag ihre Fans. Sie sorgten für euphorische Stimmung vor der Showbühne, gaben Styling-Tipps an den Ausstellerständen und verursachten Kreischalarm bei den heiß begehrten Meet&Greets.



"Wir haben die GLOW in diesem Jahr erstmalig an zwei Tagen veranstaltet und sind absolut begeistert vom Erfolg. Auf der GLOW by dm trifft sich die gesamte Influencer- und Beauty-Szene zum Austausch und schafft dabei eine großartige Atmosphäre. Unsere Partnerschaft mit dm hat die Convention nochmal auf eine neue Ebene gebracht und wir freuen uns schon heute auf alle kommenden Veranstaltungen im nächsten Jahr," so Maiko Heinrich, Geschäftsführer und Produzent der GLOW by dm Convention.



Über 80 nationale und internationale Kosmetikmarken zeigten neben dem Kooperationspartner dm ihre neuesten Beauty-Trends. Love-Brands wie Urban Decay, essie oder Maybelline New York präsentierten ihre Neuheiten auf den liebevoll und aufwendig dekorierten Ständen. Für Überraschungen sorgten auch innovative Beauty-Newcomer, wie der 12h Lippenstift von Magic Lips, der Haar-Voluminizer Pony Puffin oder die trendigen Nagelfolien von Miss Sophie's. Jeder Besucher hatte die Möglichkeit diese Trends zu testen und sich an einer der unzähligen Styling-Stationen verwöhnen zu lassen. Profis wie die Make-up & Hair Artists Boris Entrup und Sascha Wobido oder die Call of Beauty Experten Paola Maria und Dagi Bee gaben den Besuchern individuelle Styling-Tipps für zu Hause.



Der absolute Hot Spot an beiden Tagen war die große GLOW-Bühne: Hier trafen sich Judith Williams, Conchita, Stefanie Giesinger und viele andere zu zahlreichen Panel Talks und erfolgreiche Teenie-Stars performten ihre neuesten Songs. Allen voran das norwegische Popphänomen, die Zwillinge Marcus & Martinus, deren Auftritt von den GLOW-Besucherinnen sehnsüchtig erwartet wurde. Iggi Kelly, jüngster Spross von Patricia Kelly, und Superstar Lukas Rieger sorgten für Kreischkonzerte bei den Fans.



Alle begleitenden Eltern hatten die Möglichkeit, in der entspannten Mom's & Dad's Lounge von dm eine kurze Pause einzulegen und sich verwöhnen zu lassen. Wieder einmal bewies die GLOW by dm Berlin, dass sie das absolute must-attend Live-Event der Beauty- und Influencerwelt ist. Auch 2018 heißt es wieder "Let's GLOW" und alle Berliner können sich jetzt schon auf ein weiteres Pinkes-Wochenende freuen.



Presse Server: www.glowcon.de/presse Instagram: www.instagram.com/glowcon Facebook: www.facebook.com/glowconofficial Twitter: www.twitter.com/glowcon



Zur GLOW by dm



Auf Deutschlands erster Beauty Convention, mit Online Stars, Bloggern & Beauty Brands trifft Social Media auf Live-Erlebnis, Beauty auf Party und Produkte auf Show. Die Begegnung mit Beauty Stars und das Ausprobieren der Beautyprodukte der vielen Lieblingsbrands ist für die stetig wachsende Besucherzahl ein Highlight. Die Fans erleben ihre Beautystars hautnah und können sich Selfies, Autogramme und Tipps persönlich abholen. Bekannte Influencer wie Dagi Bee, Stefanie Giesinger, Sami Slimani, Shanti Tan, Shirin David und viele mehr lassen sich die GLOW nicht entgehen. Die GLOW nutzt online wie offline die Reichweite von Influencern und die Power großer sozialer Communities in einem zukunftsweisenden Marketingmix. In 2016 und 2017 gastierte die GLOW bereits in 5 deutschen Großstädten und war jedes Mal mit über 5000 Gästen ausverkauft. Durch die Partnerschaft mit Deutschlands größtem Drogeriewarenhändler, dm, wurde die GLOW by dm ab November 2017 zu einem zweitägigen Event mit noch mehr Brands, Stars und Fans. Weitere Informationen zum Unternehmen gibt es auf www.glowcon.de.



Zu dm-drogerie markt



Das Sortiment im Bereich Kosmetik des, laut Kundenmonitor 2016, beliebtesten Drogeriemarkts Deutschlands bietet passende Produkte für jeden Typ. Die dm-Kunden schätzen eine kompetente und typgerechte Beratung durch geschulte Mitarbeiter. Neben bekannten Markenartikeln finden Kunden im Pflege- und Kosmetikbereich eine Vielzahl von dm-Marken wie Balea, trend It Up oder die meistverkaufte zertifizierte Naturkosmetikmarke alverde. Balea wurde von den Kunden kürzlich sogar zur beliebtesten Marke der Deutschen im Bereich "Pflege und Kosmetik" gewählt. Die dm-Marke alverde Naturkosmetik erhielt das Green Brand Gütesiegel 2016 für nachweisbar ökologische Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Für seine nachhaltigen und sozialen Engagements erhielt das Unternehmen den Deutschen Nachhaltigkeitspreis und den Deutschen Kulturförderpreis. Europaweit arbeiten bei dm mehr als 56.500 Menschen in mehr als 3.400 dm-Märkten



OTS: dm-drogerie markt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/50659 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_50659.rss2



Pressekontakt: Barbara Hexges | contact@barbarahexges.com | +49 174 24 33 097 Julia Hartkopf | julia.hartkopf@glowmediagroup.de | +49 30 208 4840 29 Herbert Arthen | herbert.arthen@dm.de | +49 721 5592 1195