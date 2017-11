T-Mobile US und Sprint legen Fusionspläne zu den Akten

Aus der Mobilfunkfusion von T-Mobile US und Sprint wird nichts: Die Deutsche Telekom und der japanische Mischkonzern Softbank haben Verhandlungen über eine Fusion ihrer Mobilfunktöchter beendet. Es konnte keine Einigung über die Rahmenbedingungen erzielt werden, wie der DAX-Konzern mitteilte. T-Mobile US, die in den vergangenen Jahren äußert erfolgreich Marktanteile gewonnen hat und die Ertragsperle des Bonner Konzerns ist, wird nun ihre Wachstumsstrategie alleine fortzusetzen.

KfW hat Verkaufserlös für Air Berlin gepfändet - Zeitung

Die staatseigene KfW Bankengruppe hat laut einem Zeitungsbericht den Verkaufserlös für Air Berlin gepfändet. Damit sei die Rückzahlung des Überbrückungskredites über 150 Millionen Euro, den die Bundesregierung der Fluggesellschaft nach ihrem Insolvenzantrag gewährt hatte, nicht gefährdet, berichtet die Bild am Sonntag (BamS) unter Berufung auf Finanzkreise.

Hedgefonds TCI fordert Vertragsverlängerung für LSE-Chef Rolet

Der aktivistische Investor TCI Fund Management droht dem Londoner Börsenbetreiber LSE mit der Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung, um den Chairman abzusetzen. Damit will der Investor erreichen, dass CEO Xavier Rolet länger als bis Ende 2018 im Amt bleibt. Im vergangenen Monat hatte die LSE mitgeteilt, dass Rolet das Unternehmen Ende nächsten Jahres verlassen werde, nach mehr als neun erfolgreichen Jahren an dessen Spitze. In einem Schreiben an LSE-Chairman Donald Brydon vom 3. November behauptet TCI, Rolet sei "unter dem Vorwand der Nachfolgeplanung" de facto gefeuert worden.

Katastrophenverluste beschweren Berkshire Hathaway Gewinneinbruch

Die teuren Schäden der jüngsten Naturkatastrophen haben Berkshire Hathaway im dritten Quartal einen Gewinneinbruch um 43 Prozent beschert. Die Hurrikans Harvey, Irma und Maria und das Erdbeben in Mexiko sorgten für einen Verlust in den Versicherungsgeschäften der Holdinggesellschaft von Investorenlegende Warren Buffet. Der Berkshire-Gewinn fiel auf 4,07 Milliarden US-Dollar oder 2.473 Dollar je Aktie der Klasse A, von 7,2 Milliarden oder 4.379 Dollar im Vorjahreszeitraum.

Puigdemont und vier Ex-Minister stellen sich in Belgien

Der von Spanien abgesetzte und mit europäischem Haftbefehl gesuchte katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont hat sich am Sonntag mit vier seiner ehemaligen Minister der belgischen Polizei gestellt. Die fünf Politiker seien vorläufig festgenommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft in Brüssel mit. Ein Ermittlungsrichter sollte sie am Nachmittag vernehmen und binnen 24 Stunden über das weitere Vorgehen entscheiden.

Ex-Berater aus Trumps Wahlkampfteam gibt Treffen in Moskau zu - Medien

Ein ehemaliger Berater aus dem Wahlkampfteam von Donald Trump hat Medienberichten zufolge zugegeben, sich im vergangenen Jahr mit russischen Beamten getroffen zu haben. Die New York Times zitierte entsprechende Aussagen von Carter Page, einem ehemaligen außenpolitischen Berater Trumps, vor einem Kongressausschuss. Dem Fernsehsender CNN sagte Page, er habe sich unter anderem mit dem russischen Vize-Regierungschef Arkadi Dworkowitsch getroffen.

Trump richtet bei Asien-Reise deutliche Warnung an Nordkorea

Zum Auftakt seiner knapp zweiwöchigen Asien-Reise hat US-Präsident Donald Trump deutliche Drohungen in Richtung Nordkorea gesandt. "Kein Diktator, kein Regime" sollte die USA unterschätzen, sagte Trump vor jubelnden US-Soldaten auf dem Luftwaffenstützpunkt Yokota in Japan. Trump kündigte an, auf seiner Reise auch den russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen zu wollen, um "Putins Hilfe" im Atomkonflikt mit Nordkorea zu erhalten.

Saudiarabisches Königshaus lässt dutzende Kritiker festnehmen

Der neue saudiarabische Kronprinz Mohammed bin Salman festigt seine Macht: Elf Prinzen, vier Minister und dutzende Ex-Minister wurden am Samstag laut einem Bericht des TV-Senders Al-Arabija festgenommen, darunter ein mächtiger Geschäftsmann. Die Kommandeure von Nationalgarde und Marine sowie der Wirtschaftsminister wurden ersetzt. Die Festnahmen erfolgten kurz nach der Einsetzung einer Anti-Korruptions-Kommission, die der einflussreiche Kronprinz leitet.

Druck auf CSU-Chef Seehofer aus den eigenen Reihen wächst

Mitten in den Sondierungen über eine Jamaika-Koalition spitzt sich in der CSU der Streit um die Zukunft von Parteichef Horst Seehofer zu. Die bayerische Junge Union (JU) forderte am Wochenende den Rückzug Seehofers. Der bayerische Ministerpräsident kritisierte das "ununterbrochene Trommelfeuer" gegen ihn als "schädlich". Seehofer steht nach dem schlechten CSU-Ergebnis bei der Bundestagswahl unter Druck. Im Herbst 2018 wird in Bayern gewählt.

Außenminister Gabriel trifft türkischen Kollegen in Antalya

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) ist am Samstag zu einem informellen Treffen mit seinem türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu in Antalya zusammengekommen. Ziel war es nach Angaben des Auswärtigen Amts in Berlin "die bilateralen Beziehungen und auch die schwierigen Themen und Erwartungen auf beiden Seiten zu besprechen".

Deutschland kurz vor Anschaffung eigener Spionagesatelliten - Zeitungen

Deutschland steht offenbar kurz vor der Anschaffung von Spionagesatelliten für den Bundesnachrichtendienst (BND). Noch in diesem Monat könne der Auftrag für den Bau von bis zu drei Satelliten vergeben werden, berichteten die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) am Samstag unter Berufung auf Sicherheitskreise in Berlin. Das Vertrauensgremium des Haushaltsausschusses im Bundestag habe bereits grünes Licht für die Finanzierung in Höhe von zunächst 400 Millionen Euro gegeben.

CSU rutscht bei Insa-Umfrage in der Wählergunst weiter ab

Die CSU verliert bei den Bürgern in Bayern weiter an Zustimmung. Wäre an diesem Sonntag Landtagswahl, kämen die Christsozialen nur auf 37 Prozent, wie eine Insa-Umfrage im Auftrag der Bild-Zeitung ergab. Bei der Bundestagswahl am 24. September war die CSU noch auf 38,9 Prozent gekommen. Die SPD könnte der Umfrage zufolge derzeit mit 17 Prozent rechnen, Freie Wähler und FDP mit jeweils 8 Prozent, die Grünen mit 10 Prozent und die AfD mit 13 Prozent. Damit würde die CSU ihre absolute Mehrheit verlieren, für ein Bündnis mit der FDP würde das Ergebnis nicht reichen.

Von Storch künftig nur noch stellv. Landesvorsitzende der Berliner AfD

Die AfD-Politikerin Beatrix von Storch hat ihren Posten als Co-Vorsitzende des Landesverbandes Berlin verloren. Der Landesparteitag der Berliner AfD beschloss am Samstag, dass der Landesverband künftig nicht mehr von einer Doppelspitze, sondern nur noch von einer Person geführt werden soll, wie die Partei mitteilte. Als Vorsitzender der Berliner AfD wurde der bisherige Co-Landeschef Georg Pazderski im Amt bestätigt.

Libanons Ministerpräsident Saad Hariri tritt überraschend zurück

Der libanesische Regierungschef Saad Hariri hat überraschend seinen Rücktritt verkündet. Er trete vom Amt des Ministerpräsidenten zurück, erklärte Hariri am Samstag in einer Fernsehansprache. Er fürchte, wie sein Vater Rafik Hariri ermordet zu werden. Dem Iran und der schiitischen Hisbollah-Miliz warf er vor, das Land unter ihre Kontrolle bringen zu wollen.

Iran weist Vorwurf der Einflussnahme nach Rücktritt Hariris zurück

Das iranische Außenministerium hat die Vorwürfe des scheidenden libanesischen Ministerpräsidenten Saad Hariri als "unbegründet" zurückgewiesen. "Die Wiederholung der unbegründeten Anschuldigungen" gegen den Iran zeige, "dass dieser Rücktritt Teil eines neuen Szenarios ist, um Spannungen im Libanon und in der Region zu schüren", sagte der Sprecher des Ministeriums, Bahram Ghassemi, am Samstag in Teheran. Er wies jede Einmischung Teherans in die inneren Angelegenheiten des Libanon zurück.

