Liebe Leser,

Tesla hat in der abgelaufenen Woche die jüngste Talfahrt einfach fortgesetzt. Die Aktie befindet sich in einem übergeordneten Abwärtsmarsch. Von etwa 280 Euro ging es im Wochenverlauf bergab bis auf 261,33 Euro. Immerhin, so charttechnische Analysten, hält sich der Titel seit zwei Tagen auf einem Niveau von etwa 260 Euro. Dennoch sei es viel zu früh, um hier bereits eine mögliche Unterstützung zu identifizieren. Vielmehr sieht die mittelfristige Bilanz trübe aus: 5 % Minus ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...