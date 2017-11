Basel (ots) -



Nach neun Tagen ging am Sonntagabend die 91. Herbstwarenmesse zu

Ende. Zahlreiche Besucher aus der Grossregion Basel und dem

angrenzenden Ausland besuchten die Halle und informierten sich über

die Angebote der 120 Aussteller. Besuchermagnete waren das 1. Urban

Art Festival Basel und die Ausstellung «Im Reich der Insekten».



Die Herbstwarenmesse bot mit diversen Highlights und dem

Ausstellungsangebot der 120 Aussteller eine abwechslungsreiche

Einkaufshalle. Grosser Anklang fand das erste Urban Art Festival

Basel. 14 nationale und internationale Grössen der Szene, darunter

die Pioniere der Street Art The London Police, Flying Fortress und

Cranio aus Brasilien gaben den Besucherinnen und Besuchern mit

Live-Paintings einen Einblick in ihre Kunst. Ebenfalls sehr beliebt

bei den Besuchern war die Ausstellung «Im Reich der Insekten». In

täglichen Führungen konnte der Besucher viel Wissenswertes über die

exotischen Tiere erfahren.



