Die große Liebe ist es nicht zwischen den New Yorkern und ihrem Bürgermeister Bill de Blasio. Trotzdem werden sie ihn den Umfragen zufolge am 7. November wiederwählen. Für Schlagzeilen sorgt ein Kandidat à la Trump.

Zu Halloween präsentierte sich New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio gerade so, wie er wohl am liebsten immer gesehen würde: Anzug und Krawatte, aber darunter - Superman-Outfit. Der groß gewachsene 56-Jährige, seit 2014 im Amt, gibt sich gerne als hemdsärmeliger Macher und Kämpfer für die Armen und Unterdrückten der Millionenmetropole. Für einen Superhelden-Bürgermeister halten ihn allerdings nur wenige New Yorker - mehr als die Hälfte finden Umfragen zufolge, dass er seinen Job schlecht oder sehr schlecht ausübt. Dabei könnten die Menschen gerade jetzt nach dem Terror im Süden Manhattans eine starke Führung gut gebrauchen.

Trotzdem wird de Blasio am kommenden Dienstag, 7. November, wohl für eine zweite Amtszeit wiedergewählt werden. Der Demokrat, der zum linken Flügel seiner Partei gezählt wird, hat die Unterstützung von Geldgebern, Gewerkschaften und das Glück, dass sich einfach kein herausragender Gegenkandidat fand. Die demokratische Vorwahl gewann de Blasio im September mit satten 75 Prozent der Stimmen. Zwei seiner demokratischen Konkurrenten - Mike Tolkin und Sal Albanese - treten nun unabhängig an, dazu kandidieren die Republikanerin Nicole Malliotakis und der unabhängig antretende Konservative ...

