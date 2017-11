Bei einer Schießerei im US-Bundesstaat Texas sind am Sonntag mehrere Menschen niedergeschossen worden. Laut Medienberichten war in dem Ort Sutherland Springs gegen 11:30 Uhr Ortszeit (18:30 Uhr deutscher Zeit) ein Mann in ein baptistisches Gotteshaus gelaufen und hatte das Feuer eröffnet.

Die Polizei bestätigte, dass es Opfer gebe, nannte aber zunächst keine genauen Zahlen. Der Schütze sei tot, wurde gemeldet. Die weiteren Hintergründe waren zunächst unklar.