Düsseldorf. (ots) - Die Spekulationen darüber, wen NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) ins Kuratorium der RAG-Stiftung schickt, sind vorbei. Nach Informationen der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Montagausgaben) aus Regierungskreisen werden der frühere Bundestagspräsident Norbert Lammert, Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen (beide CDU) sowie der Manager Andreas Reichel (FDP) ab sofort dem 13-köpfigen Kontrollgremium angehören.



Die drei Neuen rücken für jene Mitglieder nach, die von der früheren Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) ins Kuratorium geschickt worden waren: Ex-Wirtschaftsminister Harry Voigtsberger (SPD), der Jurist Christoph Dänzer-Vanotti und der frühere Chef der Grünen-Bundestagsfraktion, Lukas Beckmann. Lammert, Kufen und Reichel sollen fünf Jahre lang Kuratoriums-Mitglieder sein.



Die im Jahr 2007 gegründete RAG-Stiftung ist dafür da, künftig die so genannten "Ewigkeitslasten" des Steinkohlebergbaus im Ruhrgebiet und an der Saar zu finanzieren. Das Stiftungs-Kuratorium hat die Funktion eines Aufsichtsrates.



OTS: Westdeutsche Allgemeine Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/55903 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_55903.rss2



Pressekontakt: Westdeutsche Allgemeine Zeitung Zentralredaktion Telefon: 0201 - 804 6519 zentralredaktion@waz.de