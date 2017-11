Essen (ots) - Boykott ist ein großes Wort, ein Aufruf dazu aber leicht ausgesprochen. Die Gewerkschaft Verdi fordert die Bürger auf, am Heiligen Abend, der dieses Jahr auf einen Sonntag fällt, nicht mehr einkaufen zu gehen, auch wenn sie es in NRW könnten. Die Beschäftigten sollen dieses eine Mal von den eiligen Stresskunden kurz vor der Bescherung verschont bleiben. Gerade die wenigen kleinen Händler und Bäcker sind aber auf jeden Cent angewiesen, viele von ihnen werden deshalb die Chance auf klingende Kassen vor der Stillen Nacht nutzen. Man kann es ihnen kaum verdenken.



Für klare Verhältnisse und damit gleiche Bedingungen für alle Beschäftigten kann nur die Politik sorgen - und die neue Landesregierung setzt eher auf noch liberalere Öffnungszeiten. Argumente dafür und dagegen gibt es übers Jahr gesehen genug. Doch über den alle Jubeljahre auf einen Sonntag fallenden Heiligabend sollte man eigentlich nicht lange diskutieren müssen. Er gehört den Familien - auch der Beschäftigten der Supermärkte. Aus Verbrauchersicht ist es denkbar einfach: Wer bis Samstag alles einkauft, entschleunigt nicht nur seinen eigenen Heiligabend, sondern auch den der Kassiererin.



