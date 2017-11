Köln (ots) - Seit 19.00 Uhr berichtet der WDR umfassend am Abend und in den darauffolgenden Tagen in Fernsehen, Radio und Online über die Ergebnisse einer weltweiten investigativen Recherche zu den Steuertricks der Reichen und Mächtigen.



Unter dem Stichwort Paradise Papers haben hunderte Journalisten auf der ganzen Welt geheime Daten ausgewertet, die zeigen, wie Superreiche, Prominente und Konzerne Steueroasen nutzen, um Zahlungen zu umgehen und ihren Besitz zu verstecken. In Deutschland recherchierten Journalisten der Süddeutschen Zeitung, des NDR und des WDR ein Jahr an den Paradise Papers.



WDR Programm:



Im WDR Fernsehen beleuchtet die Aktuelle Stunde bis 19.30 Uhr die Recherche-Ergebnisse mit Bezug auch zu Nordrhein-Westfalen.



Im WDR Radio wird seit 19.00 Uhr laufend in den Nachrichten über die aktuelle Entwicklung berichtet. WDR 2 und WDR 5 bringen über den Abend Reaktionen, Hintergrund und Live-Gespräche mit den an der Recherche beteiligten Reportern.



Auf WDR 5 läuft ab 19.05 Uhr bis 19.20 Uhr eine Sondersendung zum Thema.



Das Erste:



Das Erste ändert kurzfristig sein Programm und zeigt um 21.45 Uhr die Dokumentation "Paradise Papers - Zocker, Trickser, Milliardäre" (NDR und WDR).



Um 23.05 Uhr sendet Das Erste eine weitere Dokumentation mit dem Titel "Geheime Geschäfte. Die Milliardendeals der Rohstoffkonzerne" (WDR und NDR). Darin geht es um die Geschäfte des Rohstoff-Giganten Glencore, einer der größten Fälle der Paradise Papers.



Am Montag, 6. November 2017, um 21.00 Uhr, widmet sich außerdem "hart aber fair" dem Thema mit einer monothematischen Sendung.



Podcast:



In einer Podcastserie von NDR Info und WDR 3 zeichnen Reporter den Weg der einjährigen Recherche nach. In den fünf Folgen von "Paradise Papers - Im Schattenreich der Steueroasen" geben die Autoren Einblicke in ihre investigative Arbeit, in die streng vertrauliche Zusammenarbeit mit anderen Journalisten auf der ganzen Welt und die Kooperation im Internationalen Konsortium für Investigative Journalisten (ICIJ). Die erste Folge des Podcasts steht seit heute 19.00 Uhr unter www.ndr.de/paradisepapers zum Download bereit.



Hintergrund zu den Paradise Papers:



Die Daten geben Aufschluss über fragwürdige Geschäfte russischer Oligarchen, Steuertricks multinationaler Konzerne und über die Offshore-Geschäfte von mehr als 120 Politikern auf der ganzen Welt, darunter auch ein Dutzend Staats- und Regierungschefs. Sie enthüllen die Geschäfte des amerikanischen Handelsministers Wilbur Ross und beleuchten die Online-Geschäftspraktiken des deutschen Glücksspielunternehmers Paul Gauselmann. Auch zahlreiche Prominente aus der Film-, Musik- und Sportwelt tauchen in den Paradise Papers auf.



Während die im April 2016 veröffentlichten Panama Papers vor allem Steuerhinterziehung, Korruption und andere Verbrechen aufdeckten, bieten die Paradise Papers einen Einblick in die Arbeit hochspezialisierter Berater, die komplizierte Modelle zur Steuervermeidung konstruieren. Die sind reichen Kunden und Firmen vorbehalten, in der Regel legal und führen zum selben Ergebnis: Der Gesellschaft entsteht ein Schaden durch nicht bezahlte Steuern.



Weitere Hinweise zur Berichterstattung des WDR über die Auswirkungen der Paradise Papers folgen hier:



