Laut einer Studie erzielen Mitarbeiter der US-Wertpapieraufsicht eine hohe Rendite beim Aktienhandel. Die SEC-Angestellten beherrschen vor allem eine Sache sehr gut. Experten plädieren für Gesetzesänderungen.

Mitarbeiter der amerikanischen Aufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) haben ein großes Talent beim profitablen Aktienhandel. Laut einer Studie ist das wahrscheinlich das Resultat von Gesetzen, die eigentlich Insiderhandel vermeiden sollten.

In der Studie mit dem Titel "Stock Trades of SEC Employees" beobachteten zwei Professoren, dass SEC-Mitarbeiter regelmäßig bessere Zeiten zum Verkauf von Aktien auswählten als alle anderen Marktteilnehmer. Eine logische Erklärung ist ein Bundesgesetz, das Ermittler dazu verpflichtet, Titel von Unternehmen, die sie unter die Lupe nehmen wollen, zuvor abzustoßen oder sich alternativ aus dem Fall zurückzuziehen.

"Angesichts der Tatsache, dass die SEC vom Kongress mit der Durchsetzung von Insider-Handelsvorschriften gegen Unternehmensvertreter und andere Marktteilnehmer beauftragt ist, sind unsere Ergebnisse bemerkenswert. Sie deuten auf ungewöhnlich hohe Gewinne bei Geschäften von SEC-Mitarbeitern hin", schrieben Shivaram Rajgopal, Professor für Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung an der Columbia Business School, und Roger White von der School of Accountancy an der Arizona State University.

Ryan White, ein Spezialist für Öffentlichkeitsarbeit bei der SEC, lehnte es auf Nachfrage von der Nachrichtenagentur Bloomberg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...